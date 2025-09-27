≪明治安田J1 32節≫アルビレックス新潟は、27日、アウェイでガンバ大阪と対戦しました。ここまで12試合連続で勝利のないアルビは、現在最下位に沈み、J1残留に向け崖っぷちです。何としても勝ち点3を狙いたいアルビですが、前半13分、ガンバの宇佐美のミドルシュートや、半田のヘディングシュートで立て続けにピンチを迎えます。それでもゴールキーパー田代のファインセーブで凌ぐと、前半15