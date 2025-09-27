旧優生保護法を巡る問題の全面解決を目指す集会で話す徳田靖之弁護士＝27日午後、熊本市旧優生保護法（1948〜96年）下で障害者らが不妊手術を強いられた問題の全面解決を目指す集会が27日、熊本市で開かれた。登壇者は1月に施行された補償法の周知などで自治体の取り組みに格差が生じているとして「被害者を可能な限り捜し出し、補償と国の謝罪をどのように届けていくか考える必要がある」と呼びかけた。旧法下で不妊手術を受