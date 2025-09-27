車いすの部シングルス1回戦プレーする小田凱人＝有明テニスの森公園男子テニスの木下グループ・ジャパン・オープン第4日は27日、東京・有明テニスの森公園で行われ、車いすの部シングルス1回戦で19歳の小田凱人（東海理化）が城智哉（森六）に6―0、6―0で完勝し、準決勝に進んだ。健常者のダブルス準々決勝は上杉海斗（江崎グリコ）渡辺聖太（ネッツトヨタ神戸）組がクリスチャン・ハリソン、エバン・キング組（米国）に6―