東京都の小池百合子知事は２７日、都庁でスタートアップ（新興企業）などの女性経営者ら１２人と面会し、意見交換した。自民党総裁選に立候補している小泉進次郎農相も同席し、女性活躍支援について都と連携していくことを確認した。都は、職場環境の改善などを加速させ、女性の活躍を促進する「女性活躍基本条例」の制定に向け、条例案の検討を進めている。約１時間の面会の冒頭、小池知事は「女性の活躍こそが日本を変える原