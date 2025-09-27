ふるさと納税の仲介サイトを通じて受け取れるポイントが、10月から禁止となる。タイムリミットが迫る中、駆け込み寄付の注意点などを節約アドバイザーの丸山晴美さんに聞いた。 ■ポイント還元 「今までにない還元率も一部で出ている。うまく使えばお得に納税できるタイミング」こう話すのは、節約アドバイザー兼ファイナンシャルプランナーの丸山晴美さんだ。ふるさと納税は、返礼品を受け取れるだけでなく、