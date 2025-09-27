24歳の若者が取り組む除草ビジネスが注目されています。人口の減少が止まらない地域の暮らしを支える事にもつながるといいますが、活躍するのはある動物です。元気いっぱい目の前の餌にまっしぐら。食事に没頭するのは真っ白なヤギです。神奈川・湯河原町にヤギ牧場を開いたのは、東京にあるベンチャー企業・株式会社むじょうの代表・前田陽汰さん。大学在学中に葬祭事業を立ち上げ、2024年からはヤギ牧場も始めた24歳の若手経営者