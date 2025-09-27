「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（23）が2025年9月18日、自身のインスタグラムを更新。秋ムード漂うモノトーンコーデを披露した。「秋らしいブラウンネイル」生見さんは、黒いロングスカートとスタイルの良さが際立つピタッとしたシルエットの白トップスを合わせたコーデを投稿。インスタグラムに投稿された写真では、秋っぽいコーデでメガネをかけ、視線をずらし、微笑んでいた。2枚目では、口に手をあて、秋らしいブラ