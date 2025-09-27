子どものころによく遊んだ、公園のすべり台。幼心にも楽しめるちょっとしたスリル感があり、私も何度も何度もすべって楽しんでいました。しかしながら、少し大きくなるとそのスリル感もなくなってきて、いつの間にかすべり台で遊ばなくなって。それを機に、あんまし近所の公園で遊ぶこともなくなってしまいましたね。2013（平成25）年、そんな気持ちをくつがえすように、大阪府箕面市の『彩都なないろ公園』に“ある”すべり