◆陸上Ｕ２０日本選手権大会（２７日・草薙運動場陸上競技場）女子走り幅跳びで連覇がかかった橋本詩音（筑波大１年）＝静岡雙葉高出＝は６位に終わった。１、２回目は連続ファウルで、３回目に５メートル８０を跳び、上位８位以内で決勝に進出。４回目に５メートル９１まで記録を伸ばしたものの、連覇までは１３センチ足りなかった。優勝は、６メートル４をマークした大道空（日本女体大１年）だった。橋本は高３だった昨年