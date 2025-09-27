陸上のＵ２０（２０歳未満）日本選手権第１日が２７日、静岡・草薙総合運動場陸上競技場で行われ、男子５０００メートルで鳥取城北高のエース本田桜二郎（３年）が１３分４４秒４４で優勝した。同高の準エース村上遵世（３年）も１３分４９秒９８で５位と健闘した。本田、村上は昨年の全国高校男子駅伝で福岡・大牟田の選手として準優勝したが、指導者の交代を決めた学校側の判断に反対して、今年４月に鳥取城北へ集団転校した