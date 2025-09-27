双子出産を控えて入院中のタレント・中川翔子が正期産に入ったことを報告した。２７日に自身のインスタグラムを更新し「３７週双子ついに正期産を迎えましたーーーいつ産まれても大丈夫だよの時期ついにきました血圧などなど合格羊水量の差や重さもほぼ同じ、単体平均くらいちゃんと大きく育ってくれて双子で早産ならずに正期産迎えられたの良かったです」と報告。「名前もついに決まって良かった！双子らしさ、一発