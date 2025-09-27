女優の蒔田彩珠が２７日、都内で主演映画「サラバ、さらんへ、サラバ」（洪先恵監督）の公開記念舞台あいさつに共演の碧木愛莉らと登壇した。茨城県に住む女子高生カップルの日常と別れを描く物語。レズビアン役に初挑戦の蒔田は「女性とのキスシーンが初めて。撮影に入る前に、２人で渋谷に遊びに行きました。プリクラ（写真シール）を撮ったり、タピオカを飲んだり、その時間が大事だった」。碧木はＫ―ＰＯＰアイドルを目指