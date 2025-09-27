27日午後3時半すぎ、大分県臼杵市の住宅で火事がありました。40代の住人の男性1人と連絡が取れなくなっているということで、警察が安否の確認を急いでいます。 臼杵市の住宅で火事 火事があったのは臼杵市野田の無職・大津留美子さん76歳の住宅です。 警察と消防によりますと27日午後3時40分ごろ、「家が燃えている」などと複数の119番通報が相次ぎました。 火はおよそ３時間後に消し止められたということです