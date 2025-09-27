死者５８人、行方不明者５人を出し、戦後最悪の火山災害となった２０１４年９月の御嶽（おんたけ）山（長野・岐阜県境、３０６７メートル）の噴火から、２７日で１１年となった。麓の長野県王滝村の公園で追悼式が営まれ、遺族ら６３人が噴火時刻の午前１１時５２分に合わせて黙とうした。噴火で長男の亮太さん（当時１９歳）が行方不明となっている愛知県刈谷市の野村敏明さん（６５）が、遺族・行方不明者家族の代表としてあ