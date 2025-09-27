築地銀だこは、2025年9月28日から10月13日までの期間、ロサンゼルス・ドジャースの4年連続地区優勝と大谷翔平選手のメジャーリーグ史上初となる54本塁打/62奪三振を記念し、ドジャースコラボ第3弾「スパイシーキャビア 〜明太だれとすだち〜」を対象としたキャンペーンを実施します。28日が狙い目かも9月8日から登場している「スパイシーキャビア 〜明太だれとすだち〜 」は、 ロサンゼルス・ドジャースとの協力から生まれたコラボ