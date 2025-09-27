（東京中央社）超党派の立法委員（国会議員）でつくる台日交流聯誼会のメンバー12人は26日、東京で国民民主党や立憲民主党の関係者らと相次いで面会し、台日関係などについて意見交換した。同聯誼会のメンバーは25日から訪日している。26日昼には日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会の隅修三会長が主催した昼食会に出席した。午後には台北駐日経済文化代表処の李逸洋（りいつよう）代表（大使に相当）と共に、衆院議員会館で国