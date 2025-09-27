Image: 株式会社 RINOCOCO こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。日常では荷物の開封など、キャンプや釣りなどではロープの切断といった感じで切る作業ってそれなりに多いですよね。そんなときに便利そうなたった8gの超小型チタンナイフ「Scythe Blade（サイスブレード）」がmachi-yaに登場しました。鎌型ブレードが対象をしっかり捉えるから、軽い力