最下位のアルビレックス新潟は９月27日、J１第32節でガンバ大阪と敵地で対戦。２−４で敗れた。15分に幸先よく先制。アタッキングサードでのパスワークから、ボックス内に進入した新井泰貴が、ループシュートで華麗にネットを揺らす。37分に相手のエース宇佐美貴史に決められ、同点に追い付かれるも、49分にカウンターから右サイドの長谷川元希の折り返しに奥村仁が合わせて、再び１点をリードする。 しかし、最後ま