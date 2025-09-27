男子マラソン選手の大迫傑が、9月25日に自身のInstagramを更新。「自分の限界を決めるのは自分だけ。それとも他人の騒音に耳を傾ける？」（編集部訳）と英語で投稿し、新たな決意と思わせる言葉を綴った。「大迫さんは以前から現役続行を表明していただけに、2028年ロサンゼルス五輪へ向けた決意表明とも取れる内容です。いまもハードな練習を繰り返し、SNSでの投稿を見る限り、惚れ惚れするようなランニングフォームは健在です