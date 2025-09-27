メジャーリーグは全チームが残り2戦。ここまで50号の大台は4人が超えており、5人目の達成なるか注目されます。日本時間27日の試合を終えて、マリナーズのカル・ローリー選手がメジャー全体トップの60本塁打をマーク。ナ・リーグトップに立つカイル・シュワバー選手が56本、ドジャースの大谷翔平選手は54本、ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が52本となっています。その大台にあと一本としているのがマリナーズのユジニオ・スア