「あのとき、僕、受けてたんですよ」2025年3月13日、ソフトバンクとのオープン戦。7回にマウンドにあがった近藤投手が投球練習を行うも、異変を感じた杉内俊哉投手チーフコーチとトレーナーがベンチから出てきました。小林選手もマウンドへ。近藤投手が「絶対行きます。行かせてください、行かせてください」と口にしたのを聞き、近藤投手の今年にかける思いを改めて強く感じたそうです。しかし、結果は1球投げた後に負傷交代。診