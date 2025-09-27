元宮崎県知事で衆院議員も務めた東国原英夫氏（67）が26日、自身のYouTubeチャンネル動画を配信し、群馬県前橋市の小川晶市長（42）が市幹部職員の既婚男性と複数回、ラブホテルで面会した問題について、問題点を指摘した。ニュースサイト「NEWSポストセブン」が24日、問題を報じたことを受け、小川氏は同日、会見で謝罪。一方で、男性との男女関係を否定し、26日には市議らを前に続投の意向を明らかにした。東国原氏は「浮