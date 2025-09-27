「ヤングダービー・プレミアムＧ１」（２７日、宮島）中村日向（２６）＝香川・１２２期・Ａ１＝は準優勝戦１０Ｒで６コースから２着。道中で予選３位通過の末永和也（佐賀）を競り落として優出を決めた。「６枠で優出に滑り込めたのは運もある」と、流れも味方に付けた。仕上がりはまだ万全ではないが、「結果を出せばチャレンジカップに出られるのは分かっている。精いっぱい準備して優勝できるようにしたい」と、Ｖだけを