日本テレビのドキュメントバラエティ番組『旅するSnow Man』(毎週日曜16:25〜 ※関東ローカル)のEpisode6が、28日に放送される。(左から)向井康二、ラウール今回は、ラウールと向井康二、そして“10番目のメンバー”のAI風ロボ「タビィ」が静岡を巡る旅。歴史的な魅力あふれるスポット・浜松城で、ラウールが思わず叫んだ“ある言葉”に注目だ。皮の食感とキャベツたっぷりの浜松餃子を堪能し、向井とラウールは「最高だね」と笑顔