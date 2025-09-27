「一般戦」（２７日、戸田）宮内由紀英（６０）＝東京・６０期・Ｂ１＝が、２日目後半６Ｒをインから逃げて今節初勝利を挙げた。２９号機は２節前に優出した実績機で、初日から３、２、１着と乗れている。「いい足をしている。前半（１Ｒ２着）が乗りづらくペラを叩いた。後半はグリップしていたし、伸びを落とさず乗りやすくなった。戸田のいい感じになっている」と手応え十分だ。８月１６日に６０歳の誕生日を迎えた。こ