●母や祖母らと訪れていた思い出の地元商店街 女優の井上真央が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、28日に放送される「浜マーケットに日は暮れて〜人情商店街とクリームソーダ〜」。横浜の片隅にある、昭和レトロな商店街の1年の移り変わりを見つめた作品だ。井上自身、かつて祖母や母とともに訪れた思い出が詰まった地元の商