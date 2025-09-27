大相撲秋場所１４日目（２７日、東京・両国国技館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が関脇若隆景（３０＝荒汐）をはたき込んで１２勝目（２敗）。首位を走る横綱大の里（２５＝二所ノ関）と１差を死守し、千秋楽での逆転優勝へ望みをつないだ。この日、１敗でトップに立つ横綱大の里（２５＝二所ノ関）は大関琴桜（２７＝佐渡ヶ嶽）の休場により不戦勝。豊昇龍は負けられない状況で結びの一番を迎えた。その豊昇龍は立ち合いで右