「ヤクルト−広島」（２７日、神宮球場）ヤクルト・山田哲人内野手が１２号ソロを放って貴重な追加点をたたき出した。２−１の二回。森のツーシームを捉えバックスクリーンにたたき込み、村上とのアベックアーチにもなった。前夜２６日・広島戦（神宮）でも２安打２打点をマークして勝利に貢献。これで自身出場７試合連続安打と好調をキープしている。チームが最下位に低迷する中、多くのファンが足を運んでくれた本拠地で