◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節名古屋０―４鹿島（２７日・豊田スタジアム）鹿島は名古屋に４―０で快勝し、４連勝で首位固めに成功した。９戦負けなしと安定感を示し、２位以下のチームにプレッシャーをかけた。＊＊＊序盤はミスが目立ち、速攻を浴びる場面が続いたが、鹿島は動じなかった。前半１０分、遅攻の場面からＭＦ舩橋佑がスルーパスでスイッチを入れ、これをエウベルが流し込んで先制に成功した。さ