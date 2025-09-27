◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム）西武・渡部聖弥外野手が先制適時打を放った。初回無死一、三塁の好機で左前打放った。負ければソフトバンクの優勝が決まる一戦。「ランナーを返すことを考えてコンパクトに振りました。ランナーを返すことができてよかったです」とコメントした。