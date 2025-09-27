６人組グローバルボーイズグループのＤＸＴＥＥＮが２７日、６ＴＨシングル「両片想い」のリリース記念イベントを東京・汐留シオサイト地下歩道特設ステージで開催し、マヂカルラブリー・村上（４０）がスペシャルゲストで登場した。６人はまずシングルのカップリング曲「Ｗａｎｔｙｏｕｂａｄ」でキレのあるパフォーマンスを披露。ため息交じりの黄色い歓声がさっそく会場を満たした。そこに村上が、シングルのジャケッ