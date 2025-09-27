サッカースペイン１部リーグ、バルセロナが２６日、ＧＫジョアン・ガルシアとブラジル代表ＦＷハフィーニャの負傷を発表した。特に前者は１ヶ月以上の戦線離脱が決定的な状況。新加入ながらここまで全試合に出場していた中心選手の離脱でチームへの影響が少なからずあると考えられる。バルセロナを中心に展開するスポーツ紙、エル・ムンド・デポルティボなどの報道によると、ジョアン・ガルシアの怪我は左膝の内側半月板。前節