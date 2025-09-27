テニス男子で昨年のパリ五輪代表のダニエル太郎とモデルの黒田エイミが２７日、インスタグラムを通して結婚したことを発表した。ダニエル太郎は「結婚をしました！それと新しい家族のメンバーを年末に迎えます！新しいチャプター楽しみです！これからもよろしくお願いしますダニエル太郎Ｘ黒田エイミＴａｒｏ＆Ｅｉｍｉ」と英語と日本語で伝えた。写真では黒田を抱き寄せる笑顔の２ショットや、大きくなったお腹をうつし