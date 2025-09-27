「ヤングダービー・プレミアムＧ１」（２７日、宮島）井上忠政（２９）＝大阪・１１９期・Ａ１＝が５コースから豪快にまくって準優勝戦１０Ｒを快勝。優出一番乗りを果たした。予選のうっぷんを晴らす一撃だ。２連対率１位の６０号機を引き当てながら、予選は１５位でやっとの突破。「僕が情けないＳをしていただけ。ずっと言ってましたけどエンジンはいい」。正念場の準優でパワーを全開させた。「１着を取りたかった。ここ