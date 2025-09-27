27日、全国高校サッカー選手権静岡県大会1次トーナメント2回戦が行われ、第5シードの浜松工や袋井などが勝ち上がっています。＜1次トーナメント2回戦結果＞浜松大平台 1-6 浜松聖星常葉大菊川 0-4 城南静岡静岡北 0-1 磐田北浜松学院興誠 1-3 富士宮北桐陽 6-0 富士藤枝西 0-1 磐田農掛川工 0-2 浜松東島田工 3-1 清流館静岡市立 1-7 浜松工浜松南 0-2 相良沼津商 3-4 浜松城北工静岡商 10-0 静岡聖光新