「ヤングダービー・プレミアムＧ１」（２７日、宮島）５日目も水神祭ラッシュに沸いた。５Ｒで青木蓮（２４）＝埼玉・１２９期・Ａ２＝が逃げてＧ１初勝利を飾ると、７Ｒでは山下大輝（２９）＝兵庫・１２６期・Ａ２＝が３コースまくり、続く８Ｒでも鰐部太空海（２３）＝愛知・１２８期・Ａ２＝が逃げてＧ１初１着をつかんだ。７Ｒ終了後に山下、１１Ｒ終了後に青木、鰐部の水神祭が行われ、それぞれずぶぬれになりながらも