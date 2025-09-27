俳優の生瀬勝久（64）が27日放送のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック秋の3時間半SP」（後6・30）に出演。大物女優と同じ小学校だったことを明かした。冒頭に「チーム西宮市出身」と紹介されると、同じく兵庫県出身のMCの浜田雅功は「ダッサ!」とバッサリ。スタジオが笑いに包まれる中「チーム名がダサすぎる」と伝えられると、生瀬は「何がですか?何が?」と異を唱えた。浜田が「西宮は尼崎の横でしょ?」と自身の出身地