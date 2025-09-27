阪神のジョン・デュプランティエ投手が27日、SGL尼崎の室内練習場でシート打撃に登板した。8月18日に下肢の張りで離脱。5回3安打2失点だった、同9日のヤクルト戦（京セラD）から実戦は遠ざかっているが、復帰へ向けて順調に調整を進めている。この日は打者4人に対して、変化球を含む全球種を投げて感覚を確認。平田2軍監督は「今日は（試合後に）野球教室やるんで、外でできなかったんで。中で（シート打撃）ということです