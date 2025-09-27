なんばパークス（大阪市浪速区）T-terrace2階に9月25日、 スターバックス コーヒー なんばパークス2階店がオープンした。 同店は、 ティーに特化した「 スターバックス ティー ＆ カフェ」として、なんばエリア初の出店となる。TEAVANAの厳選茶葉を使い、ブリュード ティーをはじめ、ティー クリエーション、ティー ラテ、ティー