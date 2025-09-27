「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会が行われ、ベアナックルＭＭＡ戦では“クレイジージェントルマン”メカ君が“博多の虎”虎之介を逆転ＫＯで撃破した。序盤に虎之介の強烈な右を浴びてダウンしたメカ君だったが、それでも前に出続けると、残り１２秒で右フックが虎之介のアゴを捉えてダウンを奪い返し、そのまま