このペースで出続けたら、そのうち“快挙”とも呼ばれなくなる？「大和証券Mリーグ2025-26」、9月26日の第1試合で渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）が東4局に役満・四暗刻をツモアガリした。リーグとしては今シーズン2度目となる役満だが、開幕から開催8日目、9試合目で早くも2度の達成に、ファンからも驚きの声が相次いだ。【映像】今シーズン、早くも2度目の役満が完成！その確率の低さと最高打点から“麻雀の華”とも呼ばれる役満