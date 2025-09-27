ワーキングケアラー＜３＞ストレス限界「うつ病です。自身の体調や介護態勢が整うまで休むべきです。復帰は中長期で考えましょう」認知機能が低下するなどの難病の妻（５０代）とアルツハイマー型認知症の義母（８０代）を介護する、関西地方の公務員男性（４９）は昨夏、心療内科を受診した際、医師に告げられた。原因は仕事と介護のストレスだ。「職場を離れることになり申し訳ないと思う一方で、休みが必要という説明もも