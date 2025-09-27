進路妨害を受けたトラックが信号機の柱に突っ込み、1人が死亡しました。26日に埼玉・蓮田市の交差点でトラックが信号機の柱に衝突し、助手席に座っていた51歳の男性が死亡しました。運転手の男性（27）は軽傷で「対向車線から右折してきた車を避けようとして衝突した」と話しています。この車は逃走していて、警察は進路妨害が原因で事故が起きたとみて行方を追っています。