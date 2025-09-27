戦後の昭和の時代に東急電鉄で活躍し「青ガエル」の名で親しまれた車両が、かつての姿に復元され報道陣に公開されました。27日に公開されたのは、1954年に東急東横線でデビューした5000系車両です。当時、路線のスピードアップのため、円弧状の断面の車体が開発され、画期的な軽量化を実現した車両だったことから、歴史的にも価値が高いとして今年度、日本機械学会の「機械遺産」に認定されました。東急電鉄時代は緑のカラーと丸み