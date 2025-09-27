◇イースタン・リーグ巨人3―4ロッテ（2025年9月27日ジャイアンツタウン）今季限りでの現役引退を発表した巨人・近藤大亮投手（34）が現役最後のマウンドに上がった。ロッテ戦に先発。オリックス時代の同僚である1番・大下から3球三振を奪った。今季のオープン戦で右肩の腱板を断裂。肩の痛みを抱えながら全力で投げ込み、最後の1球は140キロを計測した。近藤は23年オフに金銭トレードでオリックスから加入した。パ