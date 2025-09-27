◇パ・リーグソフトバンク―西武（2025年9月27日ベルーナD）ソフトバンクの野村勇内野手（28）が27日、西武戦（ベルーナD）に「9番・遊撃」で先発出場。1点を追う2回に同点打を放った。初回に先発の有原が1点を失う中、2回2死一、二塁で打席に立った野村は、相手先発右腕・高橋の投じた5球目、内角低めの151キロ直球を中前にはじき返し、試合を振り出しに戻した。優勝マジック「1」で迎えた一戦。引き分け以上でリーグ