大阪・関西万博の未使用のチケットを当日券に交換できる制度が27日から始まり、多くの人が列を作りました。大阪・関西万博では来場者数の増加によって、チケットを持っていても入場予約ができない問題が発生しています。これを受け博覧会協会は、27日から一日に数百枚限定で未使用のチケットを当日券と交換する制度を始めました。チケットの交換は午前と午後の2度に分けて行う予定で、27日は朝から多くの人が列を作りましたが、午