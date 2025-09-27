【モデルプレス＝2025/09/27】タレントの矢口真里が27日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】矢口真里、印象ガラリの新ヘア◆矢口真里、秋らしいヘアカラー披露矢口は「髪の毛秋色になりました」とつづり、自撮りを公開。金髪から淡いピンクにイメージチェンジした姿を披露した。この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「印象変わる」「秋っぽくて良い」「真似したい」