メ～テレ（名古屋テレビ） 長野・岐阜の両県にまたがる御嶽山の岐阜県側の登山口で11年前の噴火による犠牲者の慰霊式が行われました。 午前11時52分に合わせて黙とうが行われました。 御嶽山は2014年の噴火で死者・行方不明者が63人にのぼり、戦後最悪の火山災害となりました。 噴火から11年目の9月27日は御嶽山の登山口がある下呂市小坂町で、市の関係者ら11人が参列して慰霊式が行われ、それぞれ献花台に花を供え