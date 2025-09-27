◇明治安田J1リーグ第32節町田1―0岡山（2025年9月27日町田GIONスタジアム）FC町田ゼルビアは岡山との接戦を1―0で制し、5試合ぶりの白星を挙げた。後半アディショナルタイムにDF昌子源（32）がヘディングシュートで今季2得点目となる決勝弾を放ち、優勝争いに踏みとどまる貴重な勝ち点3。黒田剛監督（55）が試合後の会見で「ホッとしていると同時にまだまだ次につながる。気持ち新たに次に進んで行きたい」と振り返った。